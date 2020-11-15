Лига наций: где и когда смотреть матчи 15 ноября

Сегодня, 15 ноября, в Лиге наций УЕФА состоится большой игровой день. В центральном поединке тура Бельгия примет Англию. Также стоит отметить перенос матча Румыния - Норвегия, который не состоится из-за решения норвежских властей не выпускать сборную из страны. С расписанием всех поединков за 15 ноября можно ознакомиться ниже.

Расписание матчей Лиги наций за 15 ноября:

Лига наций УЕФА - Лига A

19:00 Нидерланды - Босния и Герцеговина - Футбол 1

21:45 Бельгия - Англия - Футбол 1

21:45 Дания - Исландия

21:45 Италия - Польша - Футбол 2

Лига наций УЕФА - Лига B

16:00 Словакия - Шотландия - Футбол 1

19:00 Болгария - Финляндия

19:00 Турция - Россия - Футбол 3

19:00 Уэльс - Ирландия - Футбол 2

21:45 Австрия - Северная Ирландия - Футбол 3

21:45 Венгрия - Сербия

Румыния - Норвегия - перенесен

21:45 Чехия - Израиль

Лига наций УЕФА - Лига C

16:00 Северная Македония - Эстония - Футбол 2

19:00 Албания - Казахстан

19:00 Беларусь - Литва

19:00 Грузия - Армения

21:45 Молдова - Греция

21:45 Словения - Косово

Кроме того, за всеми матчами Лиги наций УЕФА можно наблюдать в режиме-live на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

С результатами и видеообзорами матчей Лиги наций за 14 ноября можно ознакомиться у нас на сайте.