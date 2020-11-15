Лига наций: где и когда смотреть матчи 15 ноября

Сегодня, 15 ноября, в Лиге наций УЕФА состоится большой игровой день. В центральном поединке тура Бельгия примет Англию. Также стоит отметить перенос матча Румыния - Норвегия, который не состоится из-за решения норвежских властей не выпускать сборную из страны. С расписанием всех поединков за 15 ноября можно ознакомиться ниже.
Расписание матчей Лиги наций за 15 ноября:
Лига наций УЕФА - Лига A
Лига наций УЕФА - Лига B
Лига наций УЕФА - Лига C
Кроме того, за всеми матчами Лиги наций УЕФА можно наблюдать в режиме-live на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).
С результатами и видеообзорами матчей Лиги наций за 14 ноября можно ознакомиться у нас на сайте.