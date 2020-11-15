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Лига наций: результаты матчей 14 ноября (видео)

Лига наций: результаты матчей 14 ноября (видео)
01:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FrenchTeam

В субботу, 14 ноября, в Лиге наций УЕФА было сыграно 9 матчей, в частности свой поединок 5-го тура провела и сборная Украины, которая в напряженной борьбе уступила Германии. В центральной игре тура действующие чемпионы Европы дома проиграли действующим чемпионам мира. Также стоит отметить удивительное спасение Испании в матче со Швейцарией. С результатами всех матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Украина в Лиге наций: турнирные расклады перед последним туром

Результаты матчей Лиги наций за 14 ноября:

Лига наций УЕФА - Лига A

Группа 4

Германия - Украина 3:1

Швейцария - Испания 1:1

Группа 3

Швеция - Хорватия 2:1

Португалия - Франция 0:1

Лига наций УЕФА - Лига C

Группа 1

Азербайджан - Черногория 0:0

Кипр - Люксембург 2:1

Лига наций УЕФА - Лига D

Группа 1

Мальта - Андорра 3:1

Латвия - Фарерские острова 1:1

Группа 2

Сан-Марино - Гибралтар 0:0 - видеообзор

Ранее Телеграф сообщал, что на Евро-2020 сформировались все группы.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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