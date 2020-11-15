Лига наций: результаты матчей 14 ноября (видео)

В субботу, 14 ноября, в Лиге наций УЕФА было сыграно 9 матчей, в частности свой поединок 5-го тура провела и сборная Украины, которая в напряженной борьбе уступила Германии. В центральной игре тура действующие чемпионы Европы дома проиграли действующим чемпионам мира. Также стоит отметить удивительное спасение Испании в матче со Швейцарией. С результатами всех матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.
Результаты матчей Лиги наций за 14 ноября:
Лига наций УЕФА - Лига A
Группа 4
Германия - Украина 3:1
Швейцария - Испания 1:1
Группа 3
Швеция - Хорватия 2:1
Португалия - Франция 0:1
Лига наций УЕФА - Лига C
Группа 1
Азербайджан - Черногория 0:0
Кипр - Люксембург 2:1
Лига наций УЕФА - Лига D
Группа 1
Мальта - Андорра 3:1
Латвия - Фарерские острова 1:1
Группа 2
Сан-Марино - Гибралтар 0:0 - видеообзор
Ранее Телеграф сообщал, что на Евро-2020 сформировались все группы.