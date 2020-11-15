Дубль капитана принес Нидерландам победу над Боснией и Герцеговиной (видео)

В воскресенье, 15 ноября, сборная Нидерландов принимала команду Боснии и Герцеговины в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА. Встреча проходила на "Амстердам-Арене" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Подопечные Франка де Бура забили трижды к 55-й минуте усилиями Джорджиньо Вейналдума, оформившего дубль, и Мемфиса Депая. Гости сумели ответить лишь голом престижа в середине второго тайма. За Боснию и Герцеговину отличился Смаил Превляк.

Эта победа подняла Нидерланды на 1-е место в квартете 1 Лиги А, однако Польша и Италия вскоре могут потеснить оттуда Оранжевых.

Турнирное положение команд:

Ранее Телеграф сообщал, что в параллельном матче Турция обыграла Россию. С расписанием остальных игр 15 ноября можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, сборная Нидерландов является соперником Украины на Евро-2020. Недавно стал известен состав всех групп на грядущем чемпионате Европы.