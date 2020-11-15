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Бельгия забила Англии два потрясающих гола: видеообзор матча Лиги наций

Бельгия забила Англии два потрясающих гола: видеообзор матча Лиги наций
23:45 Вс, 15 Ноябрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер England

В воскресенье, 15 ноября, сборная Бельгии в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА принимала команду Англии. Игра, проходившая на стадионе King Power Stadion At Den Dreef в Лювене, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В первом тайме "Красные Дьяволы" поразили ворота гостей дважды, причем оба гола были забиты после шикарных дальних ударов. Сначала хавбек Юри Тилеманс решился на удар с ходу из-за пределов штрафной и мяч, зацепив защитника, залетел в угол ворот Пикфорда. Затем нападающий Дрис Мертенс, который, к слову, является уроженцем Лювена, забил шикарный год ударом со штрафного.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Этот успех позволил Бельгии возглавить группу 2 Лиги А и уже в среду, 18 ноября, команда Роберто Мартинеса в очном противостоянии с Данией решит судьбу единственной путевки в раунд плей-офф. Англия, в свою очередь, проведет игру с Исландией, которая уже не несет турнирных целей.

Турнирное положение команд:

Ранее Телеграф сообщал, что воскресенье в Лиге наций Нидерланды переиграли Боснию и Герцеговину, а Россия проиграла в Стамбуле.

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Все по теме:

Сборная Англии, Футбол, Сборная Бельгии, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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