Швейцария - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций

Во вторник, 17 ноября, сборная Украины проведет важнейший матч Лиги наций УЕФА против команды Швейцарии. Встреча 6-го тура группового раунда пройдет в Люцерне на "Свисспорарене" и начнется в 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гостевую игру со Швейцарией покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Кроме того, в сети матч в режиме-live будет доступен на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка, в которой оперативно будут появляться видео лучших моментов встречи.

Ранее букмекеры озвучили свой прогноз на игру.

"Телеграф" напоминает, что на кону этой встречи будет стоять место в элитном дивизионе Лиги наций на следующий сезон. Ранее мы подробно объясняли, какой исход устроит Украину для сохранения прописки в дивизионе А.