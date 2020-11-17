Шевченко огласил заявку на матч со Швейцарией на фоне вспышки коронавируса в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в день матча Лиги наций УЕФА со Швейцарией огласил финальную заявку на игру. Из-за очередной вспышки коронавируса в национальной команде в состав попали и три игрока сборной U-21: Александр Назаренко, Сергей Булеца и Георгий Судаков, которые заменили заболевших Евгения Макаренко, Дмитрия Ризныка и Эдуарда Соболя.

Финальная заявка сборной Украины на матч со Швейцарией:

Вратари: 1. Юрий Панькив, 12 Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 3. Илья Забарный, 4. Сергей Кривцов, 5. Евгений Чеберко, 15 Ефим Конопля, 20. Валерий Бондарь, 21 Богдан Михайличенко, 22 Николай Матвиенко.

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Малиновский, 7. Александр Назаренко, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 16 Сергей Булеца, 17. Александр Зинченко, 18 Георгий Судаков, 19 Александр Зубков.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 10 Жуниор Мораес.

Матч 6-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА состоится в Люцерне во вторник, 17 ноября. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Телеграф сообщал о букмекерских раскладах на игру. По мнению специалистов, Украина покинет элитный дивизион Лиги наций по итогам матча со Швейцарией.