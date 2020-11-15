Пятов в матче с Германией установил антирекорд сборной Украины

В субботу, 14 ноября, сборная Украины проиграла Германии в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА.

Вратарь Желто-синих Андрей Пятов пропустил от немцев три гола. Таким образом, на счету голкипера Шахтера 73 пропущенных мяча в составе национальной команды, которые он пропустил в 96 поединках. Это является антирекордом в сборной Украины. Предыдущее "достижение" принадлежало Александру Шовковскому, который пропустил 71 гол в 92-х встречах.

В следующем туре Лиги наций Украина проведет матч "за жизнь" с командой Швейцарии. Ранее Телеграф рассказывал о турнирных раскладах для подопечных Андрея Шевченко на эту игру.

Напомним, 14 ноября, украинская рефери Екатерина Монзуль впервые отсудила игру мужских сборных, что проходила в рамках Лиги наций УЕФА.