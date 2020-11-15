Скачать
Воскресенье, 15.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Лига наций: где и когда смотреть матчи 15 ноября
Лига наций: где и когда смотреть матчи 15 ноября
Кроуфорд брутально нокаутировал Брука (видео)
Кроуфорд брутально нокаутировал Брука (видео)
Боец ММА взрывным ударом нокаутировал соперника (видео)
Боец ММА взрывным ударом нокаутировал соперника (видео)
Боец ММА забил соперника у сетки (видео)
Боец ММА забил соперника у сетки (видео)

Пятов в матче с Германией установил антирекорд сборной Украины

Пятов в матче с Германией установил антирекорд сборной Украины
Обновлено 12:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

В субботу, 14 ноября, сборная Украины проиграла Германии в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА.

Вратарь Желто-синих Андрей Пятов пропустил от немцев три гола. Таким образом, на счету голкипера Шахтера 73 пропущенных мяча в составе национальной команды, которые он пропустил в 96 поединках. Это является антирекордом в сборной Украины. Предыдущее "достижение" принадлежало Александру Шовковскому, который пропустил 71 гол в 92-х встречах.

В следующем туре Лиги наций Украина проведет матч "за жизнь" с командой Швейцарии. Ранее Телеграф рассказывал о турнирных раскладах для подопечных Андрея Шевченко на эту игру.

Напомним, 14 ноября, украинская рефери Екатерина Монзуль впервые отсудила игру мужских сборных, что проходила в рамках Лиги наций УЕФА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Андрей Пятов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Монзуль удалила игрока в дебютном матче Лиги наций: видео момента
02 Украина в Лиге наций: турнирные расклады перед последним туром
03 Лига наций: результаты матчей 14 ноября (видео)
04 Боец ММА взрывным ударом нокаутировал соперника (видео)
05 Украинский футбольный клуб сообщил о вспышке коронавируса: заражено 7 футболистов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь