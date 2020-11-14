Монзуль удалила игрока в дебютном матче Лиги наций: видео момента

В субботу, 14 ноября, сборная Сан-Марино принимала Гибралтар в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА в дивизионе D. Этот матч прошел бы без внимания украинских болельщиков, если бы не одно но. Судила эту игру женская бригада арбитров из Украины во главе с Екатериной Монзуль.

Украинская рефери была строгой и в одном из эпизодов встречи показала футболисту прямую красную карточку. "Героем" эпизода стал капитан хозяев Давиде Симончини, который на 49-й минуте встречи решил показать сопернику прием из ММА. Несмотря на удаление, Сан-Марино выстоял и не пропустил. В итоге поединок завершился ничьей 0:0.

Видео удаления Симончини:

Видеообзор матча Сан-Марино Габралтар:

Отметим, помогали работать Екатерине линейные арбитры Александра Ардашева и Марина Стрелецкая, а также четвертый рефери Анастасия Романюк.

Телеграф напоминает, что Екатерине Монзуль в последнее время доверяют судить важнейшие игры в Украине. Недавно она отсудила игру Динамо - Шахтер, которая также не обошлась без удаления.