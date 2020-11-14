Скачать
Суббота, 14.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Германия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций
Германия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций
Как кувалдой: боец ММА нокаутировал соперника жесточайшим размашистым ударом (видео)
Как кувалдой: боец ММА нокаутировал соперника жесточайшим размашистым ударом (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника встречным ударом коленом в голову (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника встречным ударом коленом в голову (видео)
Кулачный боец рекордно быстро нокаутировал соперника (видео)
Кулачный боец рекордно быстро нокаутировал соперника (видео)

Монзуль удалила игрока в дебютном матче Лиги наций: видео момента

Монзуль удалила игрока в дебютном матче Лиги наций: видео момента
Обновлено 19:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

В субботу, 14 ноября, сборная Сан-Марино принимала Гибралтар в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА в дивизионе D. Этот матч прошел бы без внимания украинских болельщиков, если бы не одно но. Судила эту игру женская бригада арбитров из Украины во главе с Екатериной Монзуль

Украинская рефери была строгой и в одном из эпизодов встречи показала футболисту прямую красную карточку. "Героем" эпизода стал капитан хозяев Давиде Симончини, который на 49-й минуте встречи решил показать сопернику прием из ММА. Несмотря на удаление, Сан-Марино выстоял и не пропустил. В итоге поединок завершился ничьей 0:0.

Видео удаления Симончини:

Видеообзор матча Сан-Марино Габралтар:

Отметим, помогали работать Екатерине линейные арбитры Александра Ардашева и Марина Стрелецкая, а также четвертый рефери Анастасия Романюк.

Телеграф напоминает, что Екатерине Монзуль в последнее время доверяют судить важнейшие игры в Украине. Недавно она отсудила игру Динамо - Шахтер, которая также не обошлась без удаления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Сборная Сан-Марино, Екатерина Монзуль, Сборная Гибралтара, Лига нацийУЕФА.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Германия - Украина: Шевченко исключил одного футболиста из заявки на игру
02 Боец ММА нокаутировал соперника встречным ударом коленом в голову (видео)
03 Как кувалдой: боец ММА нокаутировал соперника жесточайшим размашистым ударом (видео)
04 Кулачный боец рекордно быстро нокаутировал соперника (видео)
05 Боец-чемпион нокаутировал претендента классической "двойкой" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь