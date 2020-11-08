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Динамо в меньшинстве крупно проиграло Шахтеру (видео)

Динамо в меньшинстве крупно проиграло Шахтеру (видео)
Обновлено 18:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

В воскресенье, 8 ноября, Динамо в рамках центрального матча девятого тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 принимало Шахтер. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 0:3 в пользу дончан.

Команды проводили абсолютно ровный поединок, однако на 34-й минуте после подачи Додо с правого фланга "человек-паук" Нещерет ошибся на выходе и Жуниор Мораес головой переправил мяч в ворота киевлян. Проблемы вице-чемпионов Украины усугубились под занавес первой 45-минутки: Сергей Сидорчук сбил на "бровке" Корниенко и главный рефери встречи Екатерина Монзуль после просмотра VAR показала динамовцу прямую красную карточку.

Во втором тайме Горняки упрочили свое преимущество. На 66-й минуте Маркос Антонио удачно подставился под удар Степаненко и от бразильца круглый рикошетом залетел в угол ворот Нещерета. Еще через 6 минут Алан Патрик забил шикарный гол ударом из-за пределов штрафной.

Видео гола Мораеса:

Видео удаления Сидорчука:

Видео гола Маркоса Антонио:

Видео гола Алана Патрика:

Это победа позволила подопечным Луиша Каштру (2-е место, 19 очков) вплотную приблизиться к коллективу Мирчи Луческу (1-е место, 20 очков) в турнирной таблице национального первенства. В следующем туре Динамо отправится в гости к Ингульцу, а Шахтер примет Александрию. Эти встречи запланированы на 21 ноября.

Телеграф напоминает, что в первом украинском "Классико" Динамо взяло вверх над Шахтером в матче за Суперкубок Украины.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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