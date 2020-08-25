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Луческу берет первый трофей с Динамо: Шахтер повержен в Суперкубке Украины (Видео)

Луческу берет первый трофей с Динамо: Шахтер повержен в Суперкубке Украины (Видео)
22:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Во вторник, 25 августа, состоялся матч за Суперкубок Украины Шахтер - Динамо.

Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 1:3 пользу киевлян.

Шахтер 1:3 Динамо

Голы: Мораес 37' - Де Пена 20', Жерсон Родригес 31', Соль 83'

Горняки традиционно для матчей на внутренней арене захватили инициативу и создали несколько полумоментов. На 19-й минуте Додо ударом из-за пределов штрафной проверил бдительность кипера Динамо Георгия Бущана - вратарь отбил перед собой, но устранил угрозу. А уже последующая атака киевлян завершилась взятием ворот: на 20-й минуте головой отличился Карлос Де Пена. Жерсон Родригес разогнал атаку динамовцев на правом фланге, затем вингер проникающей передачей нашел капитана Сергея Сидорчука, который и исполнил результативный навес. На 31-й минуте форвард сборной Люксембурга Родригес подхватил мяч в центре поля и побежал в направлении чужих ворот, заметив, что Пятов далеко вышел из ворот, Жерсон элегантно перекинул вратаря и удвоил преимущество Динамо. Шахтер усилил давление, которое вылилось в забитый мяч в исполнении экс-форварда Динамо Жуниора Мораеса. Украинский бразилец на 37-й минуте головой замкнул навес Тете с правого фланга. Чуть позже Тете проверил на прочность каркас ворот, пробив с линии штрафной точнехонько в перекладину.

Лучшие моменты первого тайма:

Второй тайм начался с давления Шахтера. Тете вновь напомнил о себе ударом с угла штрафной - мяч пролетел в считанных сантиметрах от перекладины. Затем Марлос с острого угла уже видел перед собой пустые ворота, но почему-то решил исполнить прострел, а не удар. В середине второго тайма Николай Матвиенко пробивал головой после навеса вышедшего на замену Манора Соломона. Горняки давили, давили, но забили киевляне. На 83-й минуте вышедшие на замену Андриевский и Соль соорудили гол. Первый навесил с левого фланга, а второй головой без проблем пробил по пустым воротам. За минуту до конца основного времени бразилец Шахтера Фернандо промахнулся по пустым воротам после прострела Соломона. Ну и как без скандала. В дополнительное время мяч угодил в руку Сидорчуку после удара Соломона - арбитр не стал смотреть VAR на предмет возможного пенальти. В итоге штурм дончан так и не увенчался взятием ворот и Динамо берет первый трофей под руководством Мирчи Луческу.

Таким образом, Динамо вышло вперед по количеству выигранных Суперкубков: девять против восьми у дончан. 

Напомним, сезон 2020/21 в УПЛ уже стартовал. Динамо обыграло Олимпик, а Шахтер оказался сильнее Колоса.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Суперкубок Украины, Футбол.

Автор:

Телеграф
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