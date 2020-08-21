Луческу начал в Динамо с разгромной победы над Олимпиком (Видео)

В пятницу, 21 августа, матчем Олимпик - Динамо стартовал новый сезон в украинском футболе.

Встреча, проходившая в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, завершилась со счетом 1:4 в пользу столичного клуба.

В первом тайме подопечные Мирчи Луческу довольно быстро воплотили инициативу в забитые голы. Первый гол УПЛ нового сезона записал на свой счет полузащитник Виталий Буяльский, который на восьмой минуте головой замкнул навес с левого фланга в исполнении Александра Караваева. Еще через восемь минут аналогичная подача с левого фланга увенчалась автоголом футболиста Олимпика Тараса Завийского. На 24-й минуте поединка Сергей Политыло красивым ударом с лету сократил отставание дончан.

Лучшие моменты первого тайма:

Казалось, Олимпик будет давить, однако киевляне сегодня были на голову лучше и сумели забить "хозяевам" еще два гола во второй половине. На 56-й минуте Буяльский идеальной передачей вывел Супрягу на пустые ворота и Владислав, который запорол несколько моментов в первом тайме, все-таки забил гол. Финальную точку в игре поставил Виктор Цыганков, который воспользовался прострелом от Жерсона Родригеса.

Лучшие моменты второго тайма:

В следующем туре Динамо примет Десну, а Олимпик отправится в гости к Днепру-1. Эти матчи пройдут 12 сентября.

Напомним, сегодня в 19:00 состоится второй матч первого игрового дня Шахтер - Колос.