Тренерская заготовка: Динамо забило первый гол в официальном матче при Луческу (Видео)

Виталий Буяльский стал автором первого гола в УПЛ сезона 2020/21.

В пятницу, 21 августа, стартовал чемпионат Украины по футболу 2020/21. В первом матче дебютного тура донецкий Олимпик в Киеве на стадионе им. Валерия Лобановского принимает столичное Динамо.

Уже в дебюте встречи динамовцы как по нотам разыграли стандартное положение и после навеса Александра Караваева с левого фланга головой отличился Виталий Буяльский.

Видео гола Буяльского:

Отметим, на 28-ю минуту встречи киевляне ведут со счетом 1:2.

Ранее сообщалось, что Динамо показало домашний и гостевой комплект новой формы на сезон.