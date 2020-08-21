Тренерская заготовка: Динамо забило первый гол в официальном матче при Луческу (Видео)

В пятницу, 21 августа, стартовал чемпионат Украины по футболу 2020/21. В первом матче дебютного тура донецкий Олимпик в Киеве на стадионе им. Валерия Лобановского принимает столичное Динамо.
Уже в дебюте встречи динамовцы как по нотам разыграли стандартное положение и после навеса Александра Караваева с левого фланга головой отличился Виталий Буяльский.
Видео гола Буяльского:
Отметим, на 28-ю минуту встречи киевляне ведут со счетом 1:2.
Ранее сообщалось, что Динамо показало домашний и гостевой комплект новой формы на сезон.