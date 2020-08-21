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Шахтер в матче с тремя пенальти вымучил победу над Колосом (Видео)

Шахтер в матче с тремя пенальти вымучил победу над Колосом (Видео)
20:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
Сегодня, 21 августа, состоялся матч первого тура УПЛ 2020/21 Шахтер - Колос.

Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 3:1 в пользу Горняков.

Игра для команды Луиша Каштру проходила нервно. Шахтер полностью провалил дебют и едва не пропустил несколько мячей еще в начале поединка. Дончане выровняли ситуацию на поле и под занавес тайма заработали 11-метровый удар. Исполнять "приговор" взялся лидер дончан Тайсон, который пробил сильно, но для вратаря гостей Волынца это не стало проблемой и кипер отразил удар. 

В начале второго тайма Горняки заработали еще один пенальти. На этот раз к точке подошел Марлос, который решил пробить хитро, однако и в этом моменте Волынец оказался на высоте, отразив удар по центру ногами. Невероятно, но Шахтер заработал еще один 11-метровый и на этот раз к точке подошел Алан Патрик. Хавбек на 61-й минуте сумел выиграл дуэль у вратаря Колоса и открыл счет в игре. Еще через восемь минут Алан Патрик оформил дубль после прострела Мораеса. Горняки поймали кураж и забили третий гол: на 73-й минуте Тете разобрался с защитниками и мощно пробил из пределов чужой штрафной - круглый от штанги попал в спину Волынцу и от вратаря залетел в ворота. Деморализованный Колос не останавливался и сумел все-таки забить гол престижа: на 77-й минуте Денис Костышин пробил с разворота с метров 13-и и мяч рикошетом от ноги защитника полетел прямо в угол ворот Трубина.

Видеообзор матча Шахтер - Колос (3:1) 

Отметим, этот поединок как и все стартовые матчи первого тура проходил без системы VAR.

Ранее Динамо не оставило шансов Олимпику в дебютном матче УПЛ 2020/21.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Колос.

Автор:

Телеграф
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