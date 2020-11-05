Скачать
Четверг, 05.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Сейв года: футболист в прыжке головой отбил мяч, спасая свои ворота (видео)
Сейв года: футболист в прыжке головой отбил мяч, спасая свои ворота (видео)
Месси надолго запомнит 18-летнего вратаря Динамо: лучшие сейвы Нещерета (видео)
Месси надолго запомнит 18-летнего вратаря Динамо: лучшие сейвы Нещерета (видео)
Месси филонил в защите в игре с Динамо: в сети всплыло забавное видео
Месси филонил в защите в игре с Динамо: в сети всплыло забавное видео
Не долго музыка играла: вратарь, празднуя свой гол, пропустил мяч с центра поля (видео)
Не долго музыка играла: вратарь, празднуя свой гол, пропустил мяч с центра поля (видео)

Динамо представило героя матча с Барселоной в образе человека-паука (фото)

Динамо представило героя матча с Барселоной в образе человека-паука (фото)
Обновлено 17:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

18-летний вратарь Динамо Руслан Нещерет отыграл блестящую дебютную для себя игру Лиги чемпионов против Барселоны. Пресс-служба Динамо решила отметить выступление юного голкипера ярким постером.

Лига чемпионов: результаты и видеообзоры всех матчей 4 ноября

Динамо изобразило Руслана в виде человека-паука, намекая на невероятную реакцию Нещерета. Пост за несколько часов собрал больше тысячи лайков, однако болельщики опасаются, чтобы вратарь не поймал звезду после такого внимания со стороны общественности.

Телеграф напоминает, что в матче с Барселоной Нещерет совершил 12 сейвов, несколько из которых явно войдут в подборку лучших по итогам сезона еврокубка. При этом украинец получил самую высокую оценку за игру, а также вошел в тройку лучших голкиперов в истории ЛЧ по количеству сейвов за один поединок.

Игра Барселона - Динамо завершилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды. На нашем сайте доступен полный видеообзор этого поединка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол, Руслан Нещерет.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси надолго запомнит 18-летнего вратаря Динамо: лучшие сейвы Нещерета (видео)
02 Тайсон Фьюри проведет бой c непобедимым обидчиком Чисоры
03 Лига чемпионов: результаты матчей 4 ноября
04 Динамо дало бой Барселоне: видеообзор матча Лиги чемпионов
05 Луческу грозит дисквалификация за слова после матча с Барселоной: что сказал тренер Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь