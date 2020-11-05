Динамо представило героя матча с Барселоной в образе человека-паука (фото)

18-летний вратарь Динамо Руслан Нещерет отыграл блестящую дебютную для себя игру Лиги чемпионов против Барселоны. Пресс-служба Динамо решила отметить выступление юного голкипера ярким постером.

Динамо изобразило Руслана в виде человека-паука, намекая на невероятную реакцию Нещерета. Пост за несколько часов собрал больше тысячи лайков, однако болельщики опасаются, чтобы вратарь не поймал звезду после такого внимания со стороны общественности.

Телеграф напоминает, что в матче с Барселоной Нещерет совершил 12 сейвов, несколько из которых явно войдут в подборку лучших по итогам сезона еврокубка. При этом украинец получил самую высокую оценку за игру, а также вошел в тройку лучших голкиперов в истории ЛЧ по количеству сейвов за один поединок.

Игра Барселона - Динамо завершилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды. На нашем сайте доступен полный видеообзор этого поединка.