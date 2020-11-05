Лига чемпионов: результаты матчей 4 ноября

В среду, 4 ноября, состоялись заключительные матчи 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21, в частности каталонская Барселона принимала киевское Динамо. Кроме того, в центральном поединке игрового дня РБ Лейпциг - ПСЖ сошлись прошлосезонные полуфиналисты еврокубка. Не обошлось без громких сенсаций.
Результаты матчей Лиги чемпионов за 4 ноября:
Группа Е
Севилья - Краснодар 3:2
Челси - Ренн 3:0
Группа F
Брюгге - Боруссия Д 0:3
Зенит - Лацио 1:1
Группа G
Ференцварош - Ювентус 1:4 - видеообзор
Барселона - Динамо Киев 2:1 - видеообзор
Группа H
РБ Лейпциг - ПСЖ 2:1 - видеообзор
Башакшехир - Манчестер Юнайтед 2:1 - видеообзор
С результатами и видеообзорами всех матчей Лиги чемпионов за 3 ноября можно ознакомиться у нас на сайте.
Отметим, в четверг, 5 ноября, свой матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы сыграет луганская Заря.