Лига чемпионов: результаты матчей 4 ноября

В среду, 4 ноября, состоялись заключительные матчи 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21, в частности каталонская Барселона принимала киевское Динамо. Кроме того, в центральном поединке игрового дня РБ Лейпциг - ПСЖ сошлись прошлосезонные полуфиналисты еврокубка. Не обошлось без громких сенсаций.

Результаты матчей Лиги чемпионов за 4 ноября:

Группа Е

Севилья - Краснодар 3:2

Челси - Ренн 3:0

Группа F

Брюгге - Боруссия Д 0:3

Зенит - Лацио 1:1

Группа G

Ференцварош - Ювентус 1:4 - видеообзор

Барселона - Динамо Киев 2:1 - видеообзор

Группа H

РБ Лейпциг - ПСЖ 2:1 - видеообзор

Башакшехир - Манчестер Юнайтед 2:1 - видеообзор

С результатами и видеообзорами всех матчей Лиги чемпионов за 3 ноября можно ознакомиться у нас на сайте.

Отметим, в четверг, 5 ноября, свой матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы сыграет луганская Заря.