РБ Лейпциг сотворил сенсацию в Лиге чемпионов, победив ПСЖ (видео)

РБ Лейпциг и ПСЖ повторили полуфинал прошлого сезона Лиги чемпионов в рамках матча 3-го тура группового раунда ЛЧ сезона 2020/21, правда, на этот раз победила немецкая команда. Итоговый счет встречи, которая проходила на "Ред Булл Арене", 2:1 в пользу хозяев.

Парижане начали ударно и забили первыми: уже на 6-й минуте поединка отметился Анхель Ди Мария, который изящно реализовал выход один на один с Гулачи. Под занавес первого тайма Кристофер Нкунку мощнейшим выстрелом с линии штрафной сравнял счет, а в начале второго тайма Эмиль Форсберг с пенальти оформил победный для Лейпцига гол.

Отметим, при счете 0:1 Ди Мария не реализовал 11-метровый удар. Кроме того, ПСЖ доигрывал матч в меньшинстве после удалений Гуйе и Кимпембе.

Лейпциг - ПСЖ 2:1

Голы: Нкунку 42', Форсберг 57' - Ди Мария 6'

Удаления: Гуйе 69', Кимпембе 90+5'

Этот результат позволил РБ Лейпциг вклиниться в борьбу за выход из группы H, а вот для парижан задача выхода в 1/8 финала значительно усложняется.

Телеграф напоминает, что в другом матче группы H также был зафиксирован сенсационный результат: Манчестер Юнайтед проиграл Истанбул Башакшехир.