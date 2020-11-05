Скачать
Четверг, 05.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Динамо дало бой Барселоне: видеообзор матча Лиги чемпионов
Динамо дало бой Барселоне: видеообзор матча Лиги чемпионов
Дикие ляпы вратаря - в обзоре матча Ференцварош - Ювентус (видео)
Дикие ляпы вратаря - в обзоре матча Ференцварош - Ювентус (видео)
РБ Лейпциг сотворил сенсацию в Лиге чемпионов, победив ПСЖ (видео)
РБ Лейпциг сотворил сенсацию в Лиге чемпионов, победив ПСЖ (видео)
Лига чемпионов: результаты матчей 4 ноября
Лига чемпионов: результаты матчей 4 ноября

Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл в Лиге чемпионов: видеообзор матча с Истанбул Башакшехир

Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл в Лиге чемпионов: видеообзор матча с Истанбул Башакшехир
00:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер manutd

В среду, 4 ноября, Истанбул Башакшехир в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов принимал Манчестер Юнайтед. Встреча, проходившая на стадионе "Фатих Терим", завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 2:1.

За Башакшехир в первом тайме забивали Демба Ба и Эдин Вишча. Манкунианцы сумели ответить туркам лишь точным выстрелом Антони Марсьяля под занавес первой 45-минутки.

Башакшехир - Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Ба 13', Вишча 41' - Марсьяль 43'

Несмотря на поражение, МЮ сохранил за собой первую позицию в квартете H, набрав столько же очков, сколько и РБ Лейпциг. У ПСЖ и Истанбула по три балла.

Ранее Телеграф сообщал, что Динамо едва не отобрало очки у Барселоны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболист стал шаурмой во время празднования гола (видео)
02 Динамо дало бой Барселоне: видеообзор матча Лиги чемпионов
03 Дикие ляпы вратаря - в обзоре матча Ференцварош - Ювентус (видео)
04 Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл в Лиге чемпионов: видеообзор матча с Истанбул Башакшехир
05 РБ Лейпциг сотворил сенсацию в Лиге чемпионов, победив ПСЖ (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь