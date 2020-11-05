Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл в Лиге чемпионов: видеообзор матча с Истанбул Башакшехир

В среду, 4 ноября, Истанбул Башакшехир в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов принимал Манчестер Юнайтед. Встреча, проходившая на стадионе "Фатих Терим", завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 2:1.

За Башакшехир в первом тайме забивали Демба Ба и Эдин Вишча. Манкунианцы сумели ответить туркам лишь точным выстрелом Антони Марсьяля под занавес первой 45-минутки.

Башакшехир - Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Ба 13', Вишча 41' - Марсьяль 43'

Несмотря на поражение, МЮ сохранил за собой первую позицию в квартете H, набрав столько же очков, сколько и РБ Лейпциг. У ПСЖ и Истанбула по три балла.

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