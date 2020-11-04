Лига чемпионов: результаты матчей 3 ноября

Во вторник, 3 ноября, в Лиге чемпионов 2020/21 были сыграны первые матчи 3-го тура группового раунда сезона 2020/21, в частности донецкий Шахтер принимал менхенгладбахскую Боруссию в Киеве. В центральном поединке игрового дня Реал и Интер устроили голевое побоище. Кроме того, стоит отметить матчи с участием украинцев: Манчестер Сити - Олимпиакос и Аталанта - Ливерпуль. Фулбек МС Александр Зинченко провел на поле весь матч, а полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вышел на замену во втором тайме. С результатами всех матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Результаты матче Лиги чемпионов за 3 ноября:

Группа А

Локомотив Москва - Атлетико 1:1 - видеообзор

Зальцбург - Бавария 2:6

Группа B

Шахтер Донецк - Боруссия М 0:6 - видеообзор

Реал Мадрид - Интер 3:2 - видеообзор

Группа C

Манчестер Сити - Олимпиакос 3:0 - видеообзор

Порту - Марсель 3:0

Группа D

Мидтьюлланн - Аякс 1:2

Аталанта - Ливерпуль 0:5 - видеообзор

Ранее Телеграф сообщал, где посмотреть игру Лиги чемпионов Барселона - Динамо, которая состоится 4 ноября.