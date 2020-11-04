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Ливерпуль забил пять голов Аталанте: видеообзор матча Лиги чемпионов

Ливерпуль забил пять голов Аталанте: видеообзор матча Лиги чемпионов
00:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер lfc

Во вторник, 3 ноября, Аталанта принимала Ливерпуль в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Игра проходила в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия" и завершилась со счетом 0:5 в пользу чемпионов Англии.

За Ливерпуль голами отметились Мохаммед Салах и Садион Мане, а также хет-трик оформил Диогу Жота. Во втором тайме при счете 0:5 на поле появился украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский, который голевыми действиями не отмечался.

Аталанта - Ливерпуль 0:5

Голы: Жота, 16, 33, 55, Салах, 47, Мане, 49

Предупреждения: Вейналдум, Джонс

Этот результат позволил оторваться Ливерпулю от преследователей. Команда Юргена Клоппа намерена выиграть группу D, а Аталанта и Аякс будут бороться за вторую путевку в плей-офф.

Турнирное положение команд:

Составы команд:

Аталанта: Спортьелло, Толои, Паломино, Джимсити, Хатебур (Депаоли, 81), Пашалич (Малиновский, 63), Фройлер, Мохика (Руджери, 81), А. Гомес (Ламмерс, 80), Муриэль (Пессина, 52), Сапата.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд (Н. Уильямс, 82), Д. Гомес, Р. Уильямс, Робертсон (Кейта, 65), Джонс, Хендерсон (Милнер, 66), Вейналдум (Цимикас, 82), Салах, Жота (Фирмино, 66), Мане.

Телеграф напоминает, что в центральной игре игрового дня Реал в сумасшедшем матче одолел Интер. На нашем сайте доступен полный видеообзор этого поединка.

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ФК Ливерпуль, ФК Аталанта, Футбол.

Автор:

Телеграф
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