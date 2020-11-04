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Гениальная передача Бареллы и фейл Хакими - в обзоре матча Реал - Интер (видео)

Гениальная передача Бареллы и фейл Хакими - в обзоре матча Реал - Интер (видео)
00:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер inter

Во вторник, 3 ноября, Реал принимал Интер в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано", завершилась со счетом 3:2 в пользу испанского коллектива.

Команды выдали диаметрально противоположные таймы. В первом доминировали Сливочные, которые забили два гола усилиями Карима Бензема (25') и Серхио Рамоса (33'). А во втором Интер переломил ход поединка и отыгрался. За Нерадзурри отметились Лаутаро Мартинес (35') и Иван Перишич (68'). Однако на 80-й минуте вышедший вместо Асенсио Родриго забил победный гол после прострела Винисиуса.

При первом взятии ворот Бензема забил после "голевой передачи" от фулбека Интера Ашрафа Хакими, который до этого сезона был игроком Реала. Также стоит отметить ассист пяткой от Николо Бареллы на Лаутаро, который стал украшением всей встречи. 

Реал - Интер 3:2

Голы: Бензема, 25, Рамос, 33, Родриго, 80 - Мартинес, 35, Перишич, 68

Предупреждения: Менди, Вальверде, Каземиро, Куртуа - Видаль, Брозович, Барелла

Составы команд:

Реал: Куртуа, Васкес, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 78), Асенсио (Родриго, 64), Бензема, Азар (Винисиус, 64)

Интер: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Бастони, Хакими, Видаль (Наингголан, 87), Брозович, Барелла (Гальярдини, 78), Янг, Мартинес, Перишич (Санчес, 78)

Этот результат позволил Реалу подняться на 3-е место в турнирной таблице и теперь подопечные Зинедина Зидана имеют в своем активе столько же очков, сколько и Шахтер. 

Турнирное положение команд:

В другом матче группы B Шахтер сокрушительно проиграл Боруссии Менхенгладбах. На нашем сайте доступно видео лучших моментов этой встречи.

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ФК Реал, ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

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