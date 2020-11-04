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Пушечный гол Жезуса с острого угла - в обзоре матча Манчестер Сити - Олимпиакос (видео)

Пушечный гол Жезуса с острого угла - в обзоре матча Манчестер Сити - Олимпиакос (видео)
00:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер mancity

Во вторник, 3 ноября, Манчестер сити в рамках матча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал греческий Олимпиакос. Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

Горожане владели инициативой и закономерно забили гол, при чем сделали это трижды. Сначала Ферран Торрес завершил блестящую перепасовку с Де Брюйне, а уже под занавес поединка Габриэль Жезус накрутил защитника и мощным ударом с острого угла поразил ворота Са. финальную точку в матче поставил Жуан Канселу, поразивший нижний угол ворот греков ударом из-за пределов штрафной.

Украинец Александр Зинченко вышел в основном составе и провел весь матч на поле.

Манчестер Сити - Олимпиакос 3:0

Голы: Торрес, 12, Жезус, 81, Канселу, 90

Предупреждение: Камара

Составы команд:

Манчестер Сити: Эдерсон- Уокер (Жоау Канселу, 82), Аке, Стоунз, Зинченко- Фоден (Родри, 69), де Брюйне (Нмеча, 85), Гюндоган- Марез (Габриэл Жезус, 69), Стерлинг (Бернарду Силва, 82), Ферран Торрес

Олимпиакос: Жозе Са- Рафинья, Рубен Семеду, Сиссе, Холебас- Мвила, Камара (Масурас, 73), Бухалакис (Пепе, 46) - Ранджелович (Брума, 46), Вальбуэна (Судани, 85), Эль-Араби (Кока, 76).

Эта победа позволила МС продолжить возглавлять турнирную таблицу в группе С. Олимпиакос, в свою очередь, располагается на третьей позиции.

Турнирное положение команд:

Ранее Телеграф сообщал, что Реал переиграл Интер в центральном матче игрового дня ЛЧ.

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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Олимпиакос, Футбол.

Автор:

Телеграф
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