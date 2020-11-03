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Барселона - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Барселона - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Обновлено 14:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fcbarcelona

В среду, 4 ноября, киевское Динамо сыграет выездной матч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против Барселоны. Встреча пройдет на легендарной арене "Камп Ноу" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Барселона - Динамо покажете телеканал "Футбол 2". Кроме того, игра в режиме-live будет доступна в сети на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, в которой оперативно будут появляться видео хайлайтов встречи.

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Телеграф напоминает, что Динамо вместе с Ференцварошем Сергея Реброва, набрав по одному очку в очной встрече, занимают последние места в квартете G. Барселона, в свою очередь, упрочила лидерство, победив в гостях Ювентус

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ФК Динамо (Киев), ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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