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Букмекеры дают ничтожные шансы "Динамо" в матче с "Барселоной"

Букмекеры дают ничтожные шансы "Динамо" в матче с "Барселоной"
Обновлено 12:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

В среду, 4 ноября, каталонская Барселона в рамках матча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 примет киевское Динамо. Начало встречи между вице-чемпионами Испании и Украины запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Накануне букмекеры дали неутешительный для киевлян прогноз на игру. По мнению специалистов, у Динамо практически нет шансов на победу (коэффициент стремится к 30). В то же время успех хозяев оценивается в 1,08-1,10. Ничья также маловероятна - 11,00-12,50. Отметим, такие "жестокие" предматчевые расклады для киевлян обуславливаются не только статусом команд, но и вспышкой коронавруса в стане вице-чемпионов Украины: сразу 13 игроков основной обоймы, в том числе два вратаря, пропустят игру с Барсой.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Барселона - Динамо Киев:

  • Пари-Матч: (победа Барселоны 1,08 - ничья 12,50 - победа Динамо 31,00)
  • Фаворит: ( 1,10 -12,00 - 25.00)
  • William Hill: (1,08 - 11,00 - 26,00)

Ранее Телеграф сообщал, что Динамо в последнем матче Лиги чемпионов растеряло очки с Фаренцварошем, а Барселона неожиданно переиграла Ювентус.

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ФК Динамо (Киев), ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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