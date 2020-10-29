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Четверг, 29.10.2020
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Ференцварош 2:2 Динамо: хроника матча Лиги чемпионов
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Динамо Луческу не сумело обыграть Ференцварош Реброва в Лиге чемпионов (видео)

Динамо Луческу не сумело обыграть Ференцварош Реброва в Лиге чемпионов (видео)
00:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм ftcofficial

В среду, 28 октября, Ференцварош Сергея Реброва принимал Динамо в рамках матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Будапеште на "Гроупама Арене", завершилась со счетом 2:2

В первом тайме команды не показывали искрометного атакующего футбола, но зрители увидели два гола. Сначала на 28-й минуте Виктор Цыганков реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Харатиным. А на 41-й минуте Карлос Де Пена отметился курьезным голом после прострела Буяльского с правого фланга. Капитан Ференцвароша Ловренчич, выбивая мяч, фактически сделал ассист уругвайцу. В начале второго тайма Ференцварош отыграл один мяч усилиями норвежца Токмака Нгуена, который с острого угла прошил ворота Бойко. Под занавес поединка  Сидорчук схлопотал вторую желтую и досрочно покинул поле. Ребров тут же отреагировал заменами и перестроил игру команды. В итоге Ференцварош после розыгрыша штрафного сумел сравнять счет. Голом отметился Франк Боли.

Ференцварош 2:2 Динамо

Голы: Нгуэн 59', Боли 90' - Цыганков 28' (с пенальти), Де Пена 41'

Предупреждения: Сидорчук 52', Буяльский 76' - Сомалиа 13', Хайстер 21', Харатин 26', Лайдуни 71', Нгуэн 72'

Удаление: Сидорчук 86'

Этот результат оставил оба коллектива на 3-м и 4-м местах в группе G.

Ранее Телеграф сообщал, что в первом туре Лиги чемпионов Динамо и Ференцварош проиграли. Киевляне уступили Ювентусу, а подопечные Сергея Реброва были разгромлены в Барселоне.

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ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, ФК Ференцварош.

Автор:

Телеграф
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