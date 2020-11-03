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Барселона - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Барселона - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Барселона - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Барселона - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
15:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

В среду, 4 ноября, киевское Динамо в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 проведет выездную игру против Барселоны. Встреча состоится на легендарном стадионе "Камп Ноу" и начнется в 22:00 (время киевское). Рассудит поединок английский рефери Майкл Оливер. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Барселона -:- Динамо

(начало в 22:00)

Команды подходят к игре в абсолютно в разном настроении. У Динамо проблемы с результатами в еврокубках, а Барселона находится в паре шагов от выхода из группы и два ближайших матча с киевлянами могут поспособствовать досрочному успеху, ведь ранее каталонцы в гостях обыграли своего главного конкурента по группе G Ювентус. Вице-чемпионы Украины, в свою очередь, потеряв очки с Ференцварошем, усложнили себе турнирные задачи в еврокубках.

Турнирное положение команд:

А вот на внутренней арене у Динамо все в порядке. Киевляне уверенно лидируют в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на 4 очка. Барселона крайне неудачно стартовала в чемпионате Испании и занимает лишь 12-е место в Ла Лиге, отставая от лидирующего Реала Сосьедад на 9 очков. В своем последнем матче подопечные Рональда Кумана не сумели обыграть скромный Алавес. Коллектив Мирчи Луческу, несмотря на проблемы с составом из-за коронавируса, в последней игре переиграл Днепр-1.

К слову, вспышка коронавируса в Динамо лишила киевлян 13 игроков основной обоймы и теперь заявка вице-чемпионов Украины на матч с Блаугранас выглядит так:

Матч Барселона - Динамо будет доступен для просмотра в Украине в прямом эфире. По мнению специалистов, не стоит ожидать от киевлян хорошего результата.

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ФК Динамо (Киев), ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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