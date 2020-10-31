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Динамо с 18-летним вратарем-дебютантом разобралось с Днепром-1 (видео)

Динамо с 18-летним вратарем-дебютантом разобралось с Днепром-1 (видео)
Обновлено 21:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

В субботу, 31 октября, Днепр-1 в рамках центрального матча 8-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 принимал киевское Динамо. Встреча, проходившая на "Днепр-Арене", завершилась со счетом 1:2 в пользу столичной команды.

Днепр-1 - Динамо: полное видео матча

Все голы в матче были забиты за первые 45 минут. Первыми отличились хозяева: на 22-й минуте Александр Назаренко сместился с фланга к чужой штрафной и мощным ударом прошил 18-летнего Руслана Нещерета, который остался единственным вратарем в Динамо из-за вспышки коронавируса в клубе. Динамовцы сравняли счет уже спустя 12 минут: защитник Днепра-1 Владимир Адамюк в простой ситуации головой переправил мяч в свои ворота после нехитрого навеса Цыганкова. А на 43-й минуте Виктор Цыганков при попустительстве защиты хозяев ударом из пределов штрафной установил окончательный счет в игре.

Видео гола Назаренко:

Видео автогола Адамюка:

Видео гола Цыганкова:

Отметим, для Нещерета данный поединок стал первым в официальных играх за первую команду Динамо.

Эта победа позволила Динамо (1-е место, 20 очков) оторваться от преследователей в турнирной таблице УПЛ. Днепр, в свою очередь, с 8 баллами в активе остался на 10-й позиции. На следующей неделе болельщиков ожидает украинское Эль-Класико Динамо - Шахтер (08.11.2020), а днепряне примут Колос (06.11.2020).

В других поединках игрового дня Колос минимально уступил Олимпику, а Александрия и Десна поделили очки.

Видеообзор матча Колос - Олимпик 1:2

Видеообзор матча Александрия - Десна 2:2

Ранее Телеграф сообщал, что Шахтер без проблем переиграл Мариуполь, однако Горняки пропустили гол после хитрого розыгрыша стандарта.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Днепр-1.

Автор:

Телеграф
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