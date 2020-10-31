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18-летние футболисты принесли победу Шахтеру над Мариуполем (видео)

18-летние футболисты принесли победу Шахтеру над Мариуполем (видео)
00:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

В стартовом матче 8-го тура чемпионата Украины 2020/21 Шахтер принимал Мариуполь. Встреча проходила в Киеве на НСК "Олимпийский" и  завершилась разгромной победой дончан со счетом 4:1.

Шахтер владел тотальным преимуществом и закономерно разгромил соперника. По голу с пенальти записали в свой актив бразильцы Тайсон и Алан Патрик. А с игры за Горняков отличились все тот же Тайсон и 18-летний Георгий Судаков, которому ассистировал его одногодка Богдан Вьюнник. Судаков забил свой первый гол за Шахтер в официальных играх, а Вьюнник отдал свой дебютный ассист в УПЛ. За Мариуполь отличился Сергей Горбунов, который вместе с Дмитрием Мишневым лучше всех сориентировались при розыгрыше быстрого стандарта - Горняки откровенно проспали выход хавбека один на один с Пятовым.

Этот результат поднял Шахтер (16 очков) на второе место в УПЛ, но у его соперников есть игра в запасе. Мариуполь с 11 баллами - шестой. В следующем туре дончане сыграют украинское Эль-Класико с Динамо (08.11.2020), а приазовцы сыграют в гостях с Олимпиком (07.11.2020). 

Ранее Телеграф сообщал, что посреди недели Шахтер сумел отстоять ничью в матче с Интером.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Мариуполь.

Автор:

Телеграф
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