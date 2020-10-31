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Днепр-1 - Динамо: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Днепр-1 - Динамо: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Обновлено 14:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Днепр-1

В субботу, 31 октября, состоится центральная игра 8-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 Днепр-1 - Динамо. Встреча пройдет на "Днепр-Арене" и начнется в 19:30 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Прямая видеотрансляция матча УПЛ Днепр-1 - Динамо от Football Hub:

Киевляне (17 очков) подходят к игре в статусе лидера турнирной таблицы чемпионата Украины, а вот днепряне (10-я позиция) только-только выходят с кризиса и в семи играх набрали лишь 8 баллов. В предыдущем мачте первенства Динамо разобралось с Александрией, а Днепр-1 переиграл Львов.

Напомним, ранее в Динамо сообщили об очередном случае заражения коронавиурсом. Кроме того, Телеграф сообщал, что в первом матче тура Шахтер без проблем расправился с Мариуполем. На нашем сайте есть полный видеообзор этой игры.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Днепр-1.

Автор:

Телеграф
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