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Гол на первой минуте помог Динамо обыграть Александрию (видео)

Гол на первой минуте помог Динамо обыграть Александрию (видео)
Обновлено 19:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Динамо в рамках матча 7-го тура чемпионата Украины по футболу принимала Александрию. Встреча, проходившая в Киеве на НСК «Олимпийский», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в игре был забит уже на первой минуте. После розыгрыша стандарта Миколенко здорово навесил с левого фланга, а набежавший Денис Попов головой вколотил мяч в ворота Панькива. Киевляне владели преимуществом и лишь изредка позволяли гостям создавать опасные моменты у ворот Бущана. А на 87-й минуте хавбек Динамо Николай Шапаренко пошел в жестокий стык, за что заслуженно получил прямую красную карточку.

Обзор матча Динамо - Александрия 1:0:

Этот результат позволил Динамо (17 очков) единолично возглавить турнирную таблицу УПЛ. Александрия, в свою очередь, с 9 баллами в активе занимает 8-е место. В следующем туре вице-чемпионы Украины отправятся в гости к Днепру-1, а Александрия дома примет Десну. Оба матча пройдут 31 октября.

В параллельном поединке 7-го тура Олимпик уступил Десне со счетом 0:2.

Ранее Телеграф сообщал, что в центральном матче тура Шахтер потерял очки с Ворсклой.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Александрия, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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