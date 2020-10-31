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Перед матчем против "Барселоны" "Динамо" потеряло всех вратарей
14:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Вратарь Динамо Денис Бойко сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба киевского Динамо.

По информации вице-чемпионов Украины, Бойко стал очередным игроком команды, который заразился коронавирусом. Отмечается, что вратарь чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. Таким образом, Денис точно пропустит ближайшие матчи киевлян против Днепра-1 (31.10.2020) и Барселоны (04.11.2020)

Ранее COVID-19 был выявлен у еще одного вратаря киевлян Георгия Бущана, а также у фулбека Виталия Миколенко. Кроме того, коронавирусом  заразился и тренер по физподготовке Динамо Виталий Кулыба.

Эта ситуация ставит в неловкое положение главного тренера Динамо Мирчу Луческу, ведь теперь в важнейших играх ему придется выпускать на поле 18-летнего голкипера Руслана Нещерета, который не провел на взрослом уровне ни одной игры. 

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ФК Динамо (Киев), ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол, УПЛ, Денис Бойко.

Автор:

Телеграф
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