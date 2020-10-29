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Феноменальный гол Дембеле и невезения Мораты - в обзоре матча Ювентус - Барселона (видео)

Феноменальный гол Дембеле и невезения Мораты - в обзоре матча Ювентус - Барселона (видео)
00:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер juventusfc

Ювентус в рамках матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2020/21 принимал Барселону. Встреча, проходившая в Турине на "Ювентус Стэдиум", завершилась победой гостей со счетом 0:2.

Гости уже в дебюте первого тайма открыли счет усилиями Усмана Дембеле, который решился на дальний удар. Мяч после выстрела француза задел защитника и по замысловатой траектории залетел за шиворот Щенсны. Ювентус в ответ забил трижды, но все три гола Мораты были отменены из-за офсайда. Под занавес поединка вторую желтую карточку "заработал" Демирал и Барселона в большинстве добила Ювентус. На 91-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти, назначенный за фол на Ансу Фати.

Ранее телеграф сообщал, что в параллельном матче группы G Динамо и Ференцварош поделили очки. Таким образом, каталонская Барселона возглавила турнирную таблицу, а Ювентус остался вторым.

Ранее Телеграф сообщал, что Барселона проиграла Реалу накануне матча в Турине.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
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