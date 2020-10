Барселона проиграла Реалу первое Эль-Класико сезона (видео)

Барселона в рамках центрального матча 7-го тура чемпионата Испании принимала мадридский Реал. 245-е Эль-Класико в истории завершилось со счетом 1:3 в пользу гостей.

Уже в дебюте первого тайма команды обменялись голами. Сначала отличились Сливочные: на 5-й минуте Федерико Вальверде после блестящей передачи Бензема переиграл Нето в ближнем бою. А уже спустя три минуты после не менее блестящей передачи Альбы отличился и Ансу Фати, который в свои 17 лет стал самым молодым автором гола в истории данного дерби.

Во втором тайме была абсолютно равная игра и лишь после фола Лангле, решившего повалить Серхио Рамоса в своей штрафной, и последующего пенальти Реал вышел вперед. Реализовал 11-метровый удар сам пострадавший. Отметим, фол на Рамосе был, но Серхио упал весьма артистично, "дорисовывая" пенальти. Заключительную точку в игре издевательски поставил Лука Модрич на последней минуте основного времени.

Барселона 1:3 Реал

Голы: Фати 8' - Вальверде 5', Рамос 63' (с пенальти), Модрич 90'

Предупреждения: Лангле 29', Альба 62', Месси 90+2' - Каземиро 19', Начо 37'

Видео гола Вальверде:

