Шахтер не сумел обыграть Ворсклу, играя второй тайм в большинстве (видео)

24 октября Шахтер в Киеве в рамках центрального матча 7-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимал Ворсклу. Встреча, проходившая на стадионе имени Банникова, завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме полтавчане шокировали Горняков, создав три убойных момента уже на старте, однако нападающий Ворсклы Владислав Кулач на седьмой минуте реализовал лишь один выход один на один с Трубиным. Игра выровнялась и Шахтер принялся атаковать, что вылилось в красивый гол Манора Соломона после передачи Тете на 33-й минуте.

В начале второго тайма самый высокий игрок чемпионата Украины Папа Алиун Ндиайе получил вторую желтую карточку и удаление, оставив Ворсклу в меньшинстве. Шахтер сразу же попытался реализовать численное преимущество, однако в рамке гостей надежно действовал вратарь Дмитрий Резник.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Таким образом, Ворскла (15 очков) вышла на промежуточное первое место в турнирной таблице УПЛ, а Шахтер с 13 очками - третий. В следующем туре Горняки примут Мариуполь (30.10.2020), а полтавчане отправятся в гости к Львову (01.11.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что Шахтер перед Ворсклой сделал самую громкую сенсацию в первом туре Лиги чемпионов.