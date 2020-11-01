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Барселона стремительно падает на дно на фоне успехов Реала в чемпионате Испании (видео)

Барселона стремительно падает на дно на фоне успехов Реала в чемпионате Испании (видео)
Обновлено 17:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fcbarcelona

В чемпионате Испании 2020/21 были сыграны почти все матчи 8-го тура, в частности Реал дома разгромил Уэску, а Барселона в гостях не сумела переиграть Алавес.

Каталонский суперклуб сыграл вничью с Алавесом. Встреча, проходившая в на стадионе "Мендисорроса" в Витория-Гастейсе, завершилась со счетом 1:1. За хозяев голом отметился Луис Риоха (31'), а за гостей забил Антуан Гризманн (63').

Видеообзор матча Алавес - Барселона:

В другом поединке игрового дня Реал переиграл Уэску со счетом 4:1. За Сливочных забивали Эден Азар (40'), Карим Бензема (45', 90') и Федерико Вальверде (64'). Гости забили гол престижа усилиями Давида Феррейро (74').

Видеообзор матча Реал - Уэска:

Таким образом, Реал (16 очков) занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, а Барселона с 8 баллами в активе - лишь 12-я. В следующем туре Королевский клуб отправится в гости к Валенсии (08.11.2020), а Блаугранас примет Бетис (07.11.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что Реал в Лиге чемпионов чудесным образом спасся в Менхенгладбахе, а Барселона без проблем одолела Ювентус.

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ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, ФК Алавес, ФК Уэска.

Автор:

Телеграф
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