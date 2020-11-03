Локомотив вырвал ничью у Атлетико: видеообзор матча Лиги чемпионов

Во вторник, 3 ноября, Локомотив принимал Атлетико в рамках матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Игра, проходившая в Москве на "РЖД Арене", сенсационно завершилась ничьей 1:1.

Команды обменялись голами в первом тайме и больше не забивали. За гостей отличился Хосе Мария Хименес де Варгас, замкнувший головой навес Эрреры, а за хозяев пенальти реализовал Антон Миранчук.

Локомотив - Атлетико 1:1

Голы: Миранчук, 25 - Хименес, 18

Предуреждения: Мурило, Крыховьяк, Райкович, Жемалетдинов, Игнатьев, Суарес, Эррера, Лоди

Составы команд:

Локомотив: Гильерме, Живоглядов, Райкович, Мурило, Рибус, Игнатьев, Куликов, Крыховьяк, Миранчук (Рыбчинский, 89), Смолов (Жемалетдинов, 64), Зе Луиш

Атлетико: Облак, Лоди, Хименес, Савич, Триппьер, Корреа (Лемар, 69), Эррера, Сауль (Коке, 46), Льоренте (Витоло, 69, Торрейра, 78), Фелиш, Суарес

Этот результат позволил российской команде (4-е место) набрать 2 очка, а Атлетико сохранил вторую позицию в группе А. Еще одни участники квартета А Бавария и РБ Зальцбург в данные минуты играют свой матч 3-го тура. В 4-м туре Атлетико примет Локо в Мадриде. Эта встреча пройдет 25 ноября.

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