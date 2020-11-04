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Заря - АЕК: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Заря - АЕК: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
13:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook

В четверг, 5 ноября, луганская Заря проведет домашний поединок с АЕКом в рамках 3-го тура группового раунда Лиги Европы сезона 2020/21. Встреча состоится в Запорожье на "Славутич-Арене" и начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Заря -:- АЕК

(начало в 22:00)

Заря и АЕК подходят к игре в Запорожье в качестве аутсайдеров группы G. Оба коллектива проиграли в стартовых матчах, при чем сделали это с одинаковым счетом. В случае поражения и даже ничьей и украинцы, и греки значительно ухудшат свое турнирное положение в борьбе за выход из группы.

Турнирные таблица:

На внутренней арене дела у Зари обстоят не очень. Луганский коллектив набрал всего 10 очков в 8 играх и занимает лишь 8-ю позицию в турнирной таблице УПЛ. В своем последнем поединке бронзовые призеры чемпионата Украины не сумели обыграть Ингулец. Что касается АЕКа, то команда после 6-и туров в греческой Суперлиге занимает 3-ю позицию, набрав 13 очков. В своем последнем матче команда украинцев Дмитрия Чигринского и Евгения Шахова минимально одолела ОФИ (2:1).

Телеграф напоминает, что подопечные Виктора Скрипника в стартовом матче ЛЕ были разгромлены Лестером, а в 1-й домашней встрече луганчане не сумели набрать очки в игре с Брагой. АЕК, в свою очередь, был бит в Португалии (3:0) и дома минимально проиграл англичанам (1:2).

За матчем Заря - АЕК можно наблюдать в прямом эфире в Украине. К слову, букмекеры ожидают ожесточенной борьбы.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, ФК АЕК.

Автор:

Телеграф
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