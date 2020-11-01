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УПЛ: результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины и турнирное положение команд

УПЛ: результаты матчей 8-го тура чемпионата Украины и турнирное положение команд
22:25 Вс, 1 Ноябрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ

В воскресенье, 1 ноября, состоялись заключительные матчи 8-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21, в частности Минай принимал львовский Рух, Львов сенсационно разобрался с лидером первенства Ворсклой, а Ингулец не менее сенсационно отобрал очки у луганской Зари. С результатами матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Результаты матчей УПЛ за первое ноября:

Минай 0 - 0 Рух Львов

Львов 1 - 0 Ворскла

Ингулец 1 - 1 Заря

По итогам 8-го тура УПЛ Динамо ушло в отрыв, а Шахтер вышел на вторую позицию в турнирной таблице. В следующем туре болельщиков ожидает суперматч в Киеве, в котором Динамо примет Шахтер. Эта игра запланирована на воскресенье, 8 ноября (начало 17:00).

Турнирная таблица УПЛ после 8-го тура:

Ранее Телеграф сообщал, что в первый игровой день 8-го тура УПЛ Шахтер уничтожил Мариуполь, а во второй - Динамо минимально одолело Днепр-1 на выезде.

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Все по теме:

ФК Ворскла, ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Рух, ФК Львов, ФК Ингулец, ФК Минай.

Автор:

Телеграф
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