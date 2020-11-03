Букмекеры озадачили своим прогнозом на матч Заря - АЕК

В четверг, 5 ноября, луганская Заря проведет домашний поединок 3-го тура групповой стадии Лиги Европы 2020/21 против греческого АЕК. Встреча пройдет в Запорожье и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Накануне букмекеры дали свой прогноз на матч. По мнению специалистов, шансы команд на победу практически равны: коэффициент 2,80-2,87 на Зарю против 2,60 на АЕК. Ничейный результат - маловероятен (3,20-,3,35), считают букмекеры.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы Заря - АЕК:

Пари-Матч: (победа Зари 2,85 - ничья 3,30 - победа АЕКа 2,60)

Фаворит: ( 2,87 - 3,35 - 2.60)

William Hill: (2,80 - 3,20 - 2,60)

Телеграф напоминает, что Заря и АЕК одинаково плохо стартовали в Лиге Европы. Заря разгромно уступила Лестер Сити и минимально проиграла Браге. АЕК, в свою очередь, начал с крупного поражения в Португалии (3:0), а затем с разницей в один мяч потерпел поражение от Лисов (1:2).