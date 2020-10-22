Заря стартовала в Лиге Европы с разгромного поражения: видеообзор матча с Лестером

Заря начала еврокубковую кампанию 2020/21 с поражения от Лестер Сити.

В четверг, 22 октября, луганская Заря провела гостевой матч первого тура группового раунда Лиги Европы против Лестер Сити. Встреча проходила на стадионе "Кинг Пауэр" и завершилась со счетом 3:0 в пользу английской команды.

Заря начала матч первым номером и создала убойный момент, который не реализовал Кабаев. Лестер не нагнетал темпа, но сумел забить. На 29-й минуте Барнс пробил в штангу, а набежавший Джеймс Мэддисон при попустительстве защитников гостей вколотил круглого в пустые ворота. На последней минуте первого тайма Ихеаначо вывел Барнса на свидание с Шевченко и Харви элегантно переиграл вратаря Зари в ближнем бою. Во втором тайме Лестер добавил, а луганчане ушли в глухую оборону, что привело к голу активного Келечи Ихеаначо на 67-й минуте, а голевую передачу нигерийцу "отдал" полузащитник Зари Иванисеня.

Лестер 3:0 Заря

Голы: Мэддисон 29', Барнс 45', Ихеаначо 67'

Предупреждения: Тилеманс 12' - Кабаев 26', Вернидуб 77'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Ихеаначо:

Это поражение отбросило Зарю на последнее место в группе G, Лестер и Брага - лидеры квартета.

Во втором туре Лиги Европы Заря примет Брагу, а Лестер отправится в гости к АЕКу. Эти игры пройдут 29 октября.

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