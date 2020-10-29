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Заря уступила Браге в Лиге Европы, пропустив два ранних гола (видео)

Заря уступила Браге в Лиге Европы, пропустив два ранних гола (видео)
21:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм zoryaluhansk

В четверг, 29 октября, Заря в рамках матча 2-го тура группового раунда Лиги Европы сезона 2020/21 принимала португальскую Брагу. Встреча, проходившая в Запорожье на "Славутич-Арене", завершилась со счетом 1:2.

Начало первого тайма обернулось для хозяев холодным душем. Уже на 4-й минуте Паулинью после блестящего прострела справа ударом в касание открыл счет в игре - в эпизоде не доиграл до конца центрбек Виталий Вернидуб, потерявший форварда гостей. Еще через 7 минут Брага забила второй гол, а отличился Гайтан. Аргентинцу удался невероятный выстрел в касание из-за пределов штрафной - вратарь Зари Никола Василь лишь провожал взглядом полет мяча. Нельзя сказать, что луганчане заслуживали поражения в первом тайме, но в футболе везет тому, кто везет.

Во втором тайме повторялся сценарий первой 45-минутки: Заря давила, а Брага контр-атаковала. Луганчане создали уйму моментов, чтобы не только сравнять счет, но и победить, однако мяч упорно не хотел залетать в ворота Матеуса. И лишь в компенсированное время магия вратаря Браги спала и Иванисеня дальним ударом прошил кипера гостей.

Заря 1:2 Брага

Голы: Иванисеня 90+6' - Паулинью 4', Гайтан 11'

Предупреждения: Кочергин 35', Кабаев 47' - Давид Карму 29', Франсержио Франсержио 78'

Составы команд:

Заря: Василь, Фаворов (Абу Ханна, 87), Вернидуб, Цвек, Хомченовский, Назарина, Иванисеня, Юрченко (Перович, 87), Кочергин — Кабаев (Сайядманеш, 81), Лунев (Гладкий, 62)

Брага: Матеус, Есгайо (Тормена, 90+1), Виана, Силва, Карму, Моура, Каштру (Аль-Мусрати, 79), Франсержиу, Гайтан (А. Орта, 66), Р. Орта (Медейруш, 66), Паулинью (Гильерме, 79)

Это поражение отбросило Зарю на последнее место в группе G. Лестер Сити и Брага - лидеры квартета. В следующем туре Заря примет АЕК, а Брага отправится в гости к Лестеру. Оба поединка пройдут 5-го ноября.

Ранее Телеграф сообщал о результатах других украинских команд в еврокубках. Шахтер и Динамо на этой неделе сыграли вничью. Горняки не пропустили от Интера, а Динамо потеряло очки в Венгрии.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, ФК Брага.

Автор:

Телеграф
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