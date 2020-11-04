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Где и когда смотреть матч Лиги Европы Заря - АЕК

Где и когда смотреть матч Лиги Европы Заря - АЕК
Обновлено 10:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Заря

В четверг, 5 ноября, луганская Заря проведет домашний матч поединок 3-го тура группового раунда Лиги Европы 2020/21 против греческого АЕКа. Встреча пройдет в Запорожье на "Славутич-Арене" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Заря - АЕК покажете телеканал "Футбол 2". Кроме того, за ходом игры в режиме-live можно наблюдать в сети на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф Спорт" проведет прямую текстовую трансляцию поединка, в которой оперативно будут появляться видео лучших моментов встречи.

Заря и АЕК являются аутсайдерами группы G и уже отстают от лидирующий Браги и Лестера на 6 очков. К слову, команды даже имеют одинаковую разницу мячей "-4" после стартовых двух туров. В своем последнем матче Заря не сумела зацепиться за очки в игре с португальцами, а АЕК минимально проиграл Лисам (1:2).

Ранее Телеграф сообщал о букмекерских раскладах перед игрой Заря - АЕК.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, ФК АЕК.

Автор:

Телеграф
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