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Дикие ляпы вратаря - в обзоре матча Ференцварош - Ювентус (видео)

Дикие ляпы вратаря - в обзоре матча Ференцварош - Ювентус (видео)
00:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер juventusfc

В среду, 4 ноября, Ференцварош в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал Ювентус. Игра проходила в Будапеште на "Пушкаш Арене" и завершилась разгромной победой гостей со счетом 1:4.

"Человек-офсайд" Альваро Мората уже к 60-й минуте оформил дубль, а затем началось шоу имени Денеша Дибуса, который пропустил два нелепых мяча. Вратарь хозяев наглядно показал, почему в современном футболе даже голкиперам нужно уметь играть ногами. И только на 90-й минуте венгерский коллектив сумел забить гол престижа усилиями Франка Боли.

Ференцварош - Ювентус 1:4

Голы: Боли 90' - Мората 7', 60', Дибала 73', Двали 81' (автогол)

Это поражение отбросило Ференцварош на последнее место в группе G, а Ювентус сохранил вторую позицию.

Телеграф напоминает, что в другом поединке группе G Динамо минимально проиграло Барселоне в гостях.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Футбол, ФК Ференцварош.

Автор:

Телеграф
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