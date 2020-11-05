Месси надолго запомнит 18-летнего вратаря Динамо: лучшие сейвы Нещерета (видео)

Третий вратарь Динамо 18-летний Руслан Нещерет, который в силу обстоятельств встал в рамку ворот в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2020/21, отыграл феноменальную игру, несмотря на два пропущенных гола.

Юный голкипер порой творил настоящие чудеса, раз за разом спасая Динамо от разгрома. "Особняком", конечно, стоит супер сейв Нещерета после удара Лионеля Месси со штрафного. Руслан провел выдающийся поединок и наверняка привлек внимание, ведь лучшей витриной, чем игра Лиги чемпионов с Барселоной на "Камп Ноу" и быть не может.

Яркие сейвы Нещерета в матче с Барселоной:

После поединка вратарь получил самую высокую оценку среди обеих команд, а согласно статистике, Нещерет выдал лучший вратарский перформанс за последние 7 лет в Лиге чемпионов, сделав 12 сейвов.

"Словно попал в какую-то сказку. Приятно впервые сыграть на таком стадионе в Лиге чемпионов - это мечта любого футболиста, и я не исключение", - заявил Руслан после матча.

Конечно не стоит забывать и про кипера Барселоны Марка-Андре тер Штегена, который лишь раз позволил динамовцам забить гол. С действиями вратаря Барселоны, а также другими моментами матча можно ознакомиться в видеообзоре встречи Барселона - Динамо.