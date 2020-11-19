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Врач, отменивший матч с Украиной, является фанатом сборной Швейцарии

Врач, отменивший матч с Украиной, является фанатом сборной Швейцарии
21:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Менеджер сборной Украины Алексей Таргонский раскрыл некоторые детали переговорного процесса со швейцарскими властями, которые отменили матч 6-го тура группового раунда Лиги наций 17 ноября.

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По словам Таргонского, по приезду в Швейцарию принимающая сторона подготовила комфортные условия для украинской делегации, однако после получения первых результатов тестирования на COVID-19 ситуация в корне изменилась. Медицинский комитет Люцерна начал выдвигать странные требования для нашей команды, мешая тренировочному процессу. Кроме того, в предматчевый день Желто-синих на стадионе перед занятием не пустили в раздевалку. 

Сборная Украины узнала, что поединок отменен посредством официального письма, а также со слов врача медицинской службы кантона Люцерн. При этом доктор посылался только на швейцарские законы, а на регламент УЕФА не обращал внимание. В итоге он отправил нашу команду на 10-дневный карантин, но также разрешил вылет подопечных Андрея Шевченко в Украину чартерным рейсом (что в итоге и произошло 18 ноября, - прим. ред.). Рейс задержали на два часа и, по словам Алексея, к команде Украины в аэропорту обращались, как к прокаженным. 

Также Таргонский затронул тему непосредственно переговоров с врачом кантона Люцерн, который по словам менеджера, является фанатом своей сборной.

"В комнате переговоров находилось все наше руководство и этот врач. Он сразу дал понять, что рассматривает эту игру исключительно с медицинской точки зрения, поэтому новости могут быть негативными для нас. Врач отметил, что руководствуется исключительно нормативными актами кантона Люцерн, согласно которым, если в команде есть инфекция, проводить игру нельзя. Хотя по протоколу УЕФА о возвращении в игру, если у нас в команде есть 13 игроков с отрицательными тестами, мы можем спокойно проводить игру. К тому же, несмотря на то, что тесты были положительными даже у двух игроков, которые недавно переболели на COVID-19, а потому вызывали определенные сомнения, мы предложили врачу Люцерна еще раз протестировать нас. Мы предложили сдать тесты 17-го ноября, дождаться их результатов и 18-го ноября сыграть матч теми игроками, которые были в Швейцарии в составе сборной Украины. Но врач не согласился на это предложение и при этом добавил, что он не против, чтобы Швейцария обыграла нас на футбольном поле, так как он является фанатом футбола и своей сборной", - цитирует Таргонского официальный сайт УАФ.

Также менеджер сборной Украины отметил, что Швейцария в предполагаемый день игры предоставила команде Шевченко поле плохого качества, что могло привести к травмам игроков.

Телеграф напоминает, что игра Швейцария - Украина не состоялась в намеченные сроки из-за решения главного санитарного врача кантона Люцерн Роджера Харстолла, который отправил сборную Украины на карантин. При этом сборная Украины выполнила все требования УЕФА и была готова играть. Вердикт в деле о дальнейшей судьбе поединка будет принимать главный европейский футбольный орган.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швейцарии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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