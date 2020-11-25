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Журналист намекнул на неутешительное для Украины решение УЕФА по матчу со Швейцарией

Журналист намекнул на неутешительное для Украины решение УЕФА по матчу со Швейцарией
18:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Известный украинский журналист Игорь Бурбас намекнул, что сборной Украины присудили техническое поражение в связи с отменой матча 6-го тура Лиги наций УЕФА с командой Швейцарии. По словам Бурбаса, из Швейцарии, где находится штаб-квартира организации, пришли плохие новости.

"Даже не хочется писать эти горячие новости, поступившие из штаб-квартиры УЕФА. Ведь они неутешительны", - написал журналист на своей страничке в twitter.

Источник "Телеграфа" также подтвердил, что Украине засчитали техническое поражение. Официальное решение по этой игре объявят не позже утра 26 ноября. 

В любом случае у Украины даже после неутешительного вердикта есть возможность опротестовать решение УЕФА в CAS (В Спортивном арбитражном суде).

Напомним, матч Швейцария - Украина не состоялся в запланированные сроки из-за решения властей Люцерна об отмене поединка, а команду Андрея Шевченко отправили на карантин. В Украинской ассоциации футбола подчеркивали, что не нарушали регламента УЕФА и придерживались всех необходимых медицинских протоколов, а потому игра должна была пройти 17 ноября. В итоге вопросом судьбы поединка занялся УЕФА.

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Все по теме:

Сборная Украины, УЕФА, Сборная Швейцарии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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