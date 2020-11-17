УЕФА сделал первое заявление касательно несостоявшегося матча Швейцария - Украина

Сегодня, 17 ноября, сборная Украины должна была провести свой заключительный матч в текущем сезоне Лиги наций УЕФА, однако коронавирус помешал этим планам. В итоге швейцарские власти поместили команду Андрея Шевченко на карантин и встречу отменили. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделали первое заявление касательно данной ситуации.

"После текущих положительных результатов на COVID-19 в составе сборной Украины соответствующие швейцарские органы решили поместить всю делегацию сборной Украины на карантин. Украинская футбольная ассоциация подтвердила, что у нее нет другой команды, то есть игроков, имеющих право на участие в матче сегодня или завтра. Таким образом, матч Лиги наций УЕФА между Швейцарией и Украиной, запланированный на вторник, 17 ноябрь 2020 года, состояться не может", - гласит сообщение на официальном сайте организации.

Также уточняется, что дальнейшую судьбу поединка рассмотрит Контрольно-дисциплинарный и этический комитет УЕФА, который примет решение, основываясь на специальные правила, применимых к матчам национальных сборных.

В Союзе также подчеркнули важность соблюдения всех медицинских протоколов, в частотности, Протокола возвращение в строй УЕФА.

Ранее Телеграф сообщал, что результат матча Швейцария - Украина могут решить с помощью жребия.