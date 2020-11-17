Скачать
Вторник, 17.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Швейцария - Украина: варианты развития событий после отмены матча
Швейцария - Украина: варианты развития событий после отмены матча
Непобедимый украинский боксер вызвал на бой небитого Кроуфорда
Непобедимый украинский боксер вызвал на бой небитого Кроуфорда
Испания - Германия: где и когда смотреть матч Лиги наций
Испания - Германия: где и когда смотреть матч Лиги наций
В матче Лиги наций забили гол с центра поля прямо после розыгрыша мяча (видео)
В матче Лиги наций забили гол с центра поля прямо после розыгрыша мяча (видео)

УЕФА сделал первое заявление касательно несостоявшегося матча Швейцария - Украина

УЕФА сделал первое заявление касательно несостоявшегося матча Швейцария - Украина
Обновлено 20:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм uafukraine

Сегодня, 17 ноября, сборная Украины должна была провести свой заключительный матч в текущем сезоне Лиги наций УЕФА, однако коронавирус помешал этим планам. В итоге швейцарские власти поместили команду Андрея Шевченко на карантин и встречу отменили. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделали первое заявление касательно данной ситуации.

"После текущих положительных результатов на COVID-19 в составе сборной Украины соответствующие швейцарские органы решили поместить всю делегацию сборной Украины на карантин. Украинская футбольная ассоциация подтвердила, что у нее нет другой команды, то есть игроков, имеющих право на участие в матче сегодня или завтра. Таким образом, матч Лиги наций УЕФА между Швейцарией и Украиной, запланированный на вторник, 17 ноябрь 2020 года, состояться не может", - гласит сообщение на официальном сайте организации.

Также уточняется, что дальнейшую судьбу поединка рассмотрит Контрольно-дисциплинарный и этический комитет УЕФА, который примет решение,  основываясь на специальные правила, применимых к матчам национальных сборных.

В Союзе также подчеркнули важность соблюдения всех медицинских протоколов, в частотности, Протокола возвращение в строй УЕФА.

Ранее Телеграф сообщал, что результат матча Швейцария - Украина могут решить с помощью жребия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, УЕФА, Сборная Швейцарии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Швейцария - Украина: варианты развития событий после отмены матча
02 Шевченко огласил заявку на матч со Швейцарией на фоне вспышки коронавируса в сборной Украины
03 Матч Лиги наций Швейцария - Украина отменен
04 В матче Лиги наций забили гол с центра поля прямо после розыгрыша мяча (видео)
05 Коронавирус вновь покосил ряды сборной Украины, матч со Швейцарией под угрозой срыва
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь