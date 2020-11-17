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Швейцария - Украина: варианты развития событий после отмены матча

Швейцария - Украина: варианты развития событий после отмены матча
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм uafukraine

Швейцарские власти приняли решение не проводить игру Лиги наций УЕФА между местной сборной и командой Украины. УЕФА, швейцарская команда  и даже ослабленная коронавирусом сборная Украины были готовы выйти на поле 17 ноября, но вердикт властей Люцерна был непоколебим.

Теперь же blick.ch рассказал о вариантах развития дальнейших событий вокруг поединка. По информации швейцарских СМИ, есть несколько основных сценариев.

Во-первых, УЕФА вряд ли сможет засчитать техническое поражение сборной Украины, ведь подопечные Андрея Шевченко вовремя прибыли на игру, а также были готовы сыграть в полноценном составе (в заявке было больше 13 полевых футболистов и несколько вратарей).

Во-вторых, сборная Швейцарии также была готова сыграть, несмотря на коронавирус в стане соперника, однако появился запрет властей. Из-за этого техническое поражение швейцарцам также маловероятно.

В-третьих, если УЕФА не перенесет игру, то существует вариант, при котором союз организует жеребьевку, в ходе которой определится итоговый результат встречи (1:0 или 0:0, или 0:1, - прим. ред.). Примечательно, что победа 1:0 сохранит швейцарской сборной прописку в элитном дивизионе Лиги А.

Окончательное решение по матчу примет УЕФА.

Ранее Телеграф сообщал, что лидер сборной Украины заразился коронавирусом.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швейцарии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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