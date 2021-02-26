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"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Лиге Европы

"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Лиге Европы
Обновлено 14:44 Сегодня Телеграф

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали своих соперников в 1/8 Лиги Европы. 

Как сообщает Трибуна, соперником "Динамо" стал испанский "Вильярреал", а "Шахтер" сыграет с итальянским клубом "Рома". 

Полный список выглядит следующим образом: 

"Аякс" – "Янг Бойз"

"Динамо" – "Вильярреал"

"Рома" - "Шахтер"

"Олимпиакос" – "Арсенал"

"Динамо" Загреб – "Тоттенхэм"

"Манчестер Юнайтед" – "Милан"

"Славия" Прага – "Рейнджерс"

"Гранада" – "Мольде"

Ожидается, что первые матчи 1/8 ЛЕ состоятся 11 марта, а ответные - 18 марта. Никакого посева не было, так что команды из одной страны могли провести матчи друг против друга. 

Как сообщалось ранее, в четверг, 25 февраля, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 были сыграны заключительные матчи 1/16 финала

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.
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