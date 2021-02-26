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Лига Европы: определились все участники 1/8 финала

Лига Европы: определились все участники 1/8 финала
Обновлено 00:31 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В четверг, 25 февраля, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 были сыграны заключительные матчи 1/16 финала, в частности, "Шахтер" на классе обыграл израильский "Маккаби" Тель-Авив, а киевское "Динамо" соорудило сенсацию под занавес поединка с "Брюгге" в Бельгии. С результатами ответных матчей этой стадии турнира можно ознакомиться ниже.

Результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы 2020/21:

  • "Арсенал" - "Бенфика" 3:2
  • "Аякс" - "Лилль" 2:1
  • "Вильярреал" - "Зальцбург" 2:1
  • "Наполи" - "Гранада" 2:1
  • "Рейнджерс" - "Антверпен" 5:2
  • "Хоффенхайм" - "Мольде" 0:2
  • "Шахтер" Донецк - "Маккаби" Тель-Авив 1:0
  • "Байер" - "Янг Бойз" 0:2
  • "Брюгге" - "Динамо" Киев 0:1
  • "Динамо" Загреб - "Краснодар" 1:0
  • "Лестер" - "Славия" Прага 0:2
  • "Манчестер Юнайтед" - "Реал Сосьедад" 0:0
  • "Милан" - "Црвена Звезда" 1:1
  • ПСВ - "Олимпиакос" 2:1
  • "Рома" - "Брага" 3:1

Отметим, "Тоттенхэм" добыл путевку в 1/8 финала ЛЕ еще 24 февраля.

Таким образом, в следующий раунд турнира пробились "Арсенал" (Англия), "Аякс"(Нидерланды), "Вильярреал" (Испания), "Гранада" (Испания), "Мольде" (Норвегия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Тоттенхэм" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Динамо" Киев (Украина), "Рома" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Славия" Прага (Чехия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Милан" (Италия), "Олимпиакос" (Греция). Жеребьевка этой стадии турнира состоится в пятницу, 26 февраля.

С результатами первых поединков 1/16 финала можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.
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