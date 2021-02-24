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Тренер "Шахтера" хочет сменить чемпионат

Тренер "Шахтера" хочет сменить чемпионат
Обновлено 16:29 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм luis_castro_official

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру признался, что хотел бы поработать в более сильном чемпионате , а затем и со сборной.

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"Я вижу себя в одной из пяти топ-лиг Европы, как Англия, Испания, может быть, Италия… Это лучшие европейские чемпионаты, и работать там хочет любой тренер. У меня также есть такая цель, но прежде всего я концентрируюсь на месте своей нынешней работы. Конечно, мне хотелось бы поработать и со сборной. Однако, чтобы получить приглашение оттуда, нужно тренировать команды, которые борются за победу в топ-лигах Европы, или еврокубках", - цитирует Каштру O Jogo.

Отметим, контракт Каштру с "Шахтером" заканчивается летом 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-тренер "Шахтера" может возглавить "Реал".

"Телеграф" напоминает, что в ближайший четверг, 25 февраля, подопечные Луиша Каштру в матче с "Маккаби" Тель-Авив попытаются пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда смотреть эту игру, а также о букмекерских раскладах накануне встречи.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол, Луиш Каштру.
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