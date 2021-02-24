Тренер "Шахтера" хочет сменить чемпионат

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру признался, что хотел бы поработать в более сильном чемпионате , а затем и со сборной.

"Я вижу себя в одной из пяти топ-лиг Европы, как Англия, Испания, может быть, Италия… Это лучшие европейские чемпионаты, и работать там хочет любой тренер. У меня также есть такая цель, но прежде всего я концентрируюсь на месте своей нынешней работы. Конечно, мне хотелось бы поработать и со сборной. Однако, чтобы получить приглашение оттуда, нужно тренировать команды, которые борются за победу в топ-лигах Европы, или еврокубках", - цитирует Каштру O Jogo.

Отметим, контракт Каштру с "Шахтером" заканчивается летом 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-тренер "Шахтера" может возглавить "Реал".

"Телеграф" напоминает, что в ближайший четверг, 25 февраля, подопечные Луиша Каштру в матче с "Маккаби" Тель-Авив попытаются пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда смотреть эту игру, а также о букмекерских раскладах накануне встречи.